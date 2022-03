Dziennikarz śledczy ujawnia MROCZNĄ PRZESZŁOŚĆ Marcina Najmana: WYMUSZENIA, GROŹBY, WYROKI…

Marcin Najman , posługujący się też przydomkiem "El Testosteron", to bokser i celebryta z aspiracjami politycznymi. W 2018 roku bez powodzenia kandydował w wyborach samorządowych do sejmiku województwa śląskiego z listy komitetu Kukiz’15. Gościł też w TVP Info, gdzie komentował m.in. wybory prezydenckie w USA, działalność Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz negocjacje budżetu Unii Europejskiej.

Aktualnie o Najmanie jest głośno za sprawą organizowanej przez niego gali MMA-VIP 4, na którą zaprosił... byłego szefa mafii pruszkowskiej, Andrzeja Zielińskiego pseudonim "Słowik". Już w styczniu Najman na konferencji prasowej przedstawił Zielińskiego jako "bossa" swojej federacji MMA-VIP, publicznie ogłaszając początek współpracy. Z organizacji wydarzenia wycofało się wówczas miasto Kielce, a sponsorzy zaczęli mieć wątpliwości co do dalszego finansowania działalności federacji. Ostatecznie impreza została przeniesiona do Warszawy.