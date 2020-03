Dziennikarz ujawnia historię 24-letniej Polki, która poślubiła arabskiego szejka i... zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach

Asia 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Wszystkie tego typu ksiażki to śmierdząca na kilometr ściema. Serio ktoś w to wierzy? Wiecie, ze i w Emiratach i w Arabii Saudyjskiej jest bardzo dużo Polaków i (Uwaga!) Polek? Może by ich spytać jak tam wygląda życie? Albo zobaczyć na instagramie, jak zyja? Wiecie ze kobiety moga pracować w Arabii Saudyjskiej? Całe te serie książek o brutalnych Arabach to fikcyjne historie zakompleksionych polskich Januszy, którzy nie mają grosza przy duszy i nie maja nic do zaoferowania kobiecie, oprocz zmuszanie jej do pracy na kilka etatów, rodzenia dzieci które ma po 1 roku zostawic w żłobku i wyciagania rąk co miesiac po jej pieniadze. I takie Grazynki, które myślą sobie że tylko na tyle je stać też sie cieszą czytajac takie bzdury, pocieszając się, że te dziewczyny z bogatymi meżami, sa na pewno bite i nieszczesliwe. Tak, pocieszajcie sie dalej, tylko nie zaśpijcie pojutrze rano, bo na 8 do pracy.