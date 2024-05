Dziennikarz zapytał Jennifer Lopez o jej kryzys małżeński z Benem Affleckiem. WYMOWNE, jak zareagowała gwiazda (WIDEO)

Nawet jeśliby traktować wspomniane doniesienia "z przymrużeniem oka", to pewne okoliczności rzeczywiście mogą wywoływać niepokój. Otóż Lopez promuje obecnie film "Atlas", w którym gra główną rolę. Podczas podróży wynikającej ze spotkań z fanami próżno było szukać jej męża u boku. Z ustaleń portalu Page Six wynika, że we wtorek, gdy Jennifer pojawiła się w Meksyku, Ben został sfotografowany w restauracji w Los Angeles. Zatem na pewno nie towarzyszy on żonie w tak ważnym wydarzeniu.