Dziewczyna Skiby pokazuje komentarz życzący Krzyśkowi "po**chania na boku", a nie rozwodu: "MOŻE KTOŚ ZNA PANA?"

Krzysztof Skiba jakiś czas temu pochwalił się płomiennym uczuciem, jakie łączy go z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską. Muzyk udzielił już kilka wywiadów, w których to opowiadał, że ukochana jest jego "muzą" a to nie wszystko: Krzysiek co jakiś czas przypomina też o swojej miłości na Instagramie. Niedawno składał wybrance życzenia urodzinowe, tytułując ją przy okazji "największą miłością światową". Stwierdził także, że "każda minuta u jej boku powoduje, że jest w kosmosie".