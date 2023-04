"Dziewczyny z Dubaju 2": "KRÓLOWA SUTENERSTWA", która werbowała kobiety, pozowała dla "Playboya" i wystąpiła w filmie znanego reżysera!

W 2014 roku przez polskie media przetoczyła się tzw. afera dubajska. Choć nigdy oficjalnie nie ujawniono personaliów Polek, które za pieniądze uprawiały seks z arabskimi szejkami, od początku spekulowano, że do grona "dubajek" zalicza się sporo pań bezpośrednio związanych ze światem show biznesu. Cztery lata później Piotr Krysiak szczegółowo opisał proceder zorganizowanej prostytucji w książce "Dziewczyny z Dubaju", dyskretnie naprowadzając czytelników na konkretne osoby. Jak można się było spodziewać, dzieło dziennikarza śledczego spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem.

Ostatnio temat powrócił. I to nie tylko za sprawą filmu Marii Sadowskiej, ale i drugiej części książki Piotra Krysiaka. Jeszcze przed premierą Pudelkowi udało się dotrzeć do fragmentów "Dziewczyn z Dubaju 2", w których wynika, że temat ewidentnie wciąż nie został wyczerpany.

Marzena G. - "królowa sutenerstwa"

Jeden z wątków poruszonych w dziele stanowi postać niejakiej Marzeny G., która rekrutowała rodaczki do wyjazdów, podczas których te świadczyły usługi seksualne. Nazwisko "królowej sutenerstwa", bo tak nazywana jest w książce G., wielokrotnie pojawia się w zeznaniach kobiet uczestniczących w procederze. Jednakże z niewiadomych względów prokuratura nie zdecydowała się swego czasu poświęcić jej większej uwagi.

Jej nazwisko w śledztwie pada wielokrotnie, a prokurator Anna Zimoląg z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu dysponowała nawet jej zdjęciem. Pokazywała je zeznającym prostytutkom, a te potwierdzały, że wskazana osoba to Marzena G. Z analizy akt jasno wynika, że na początku śledztwa prokurator próbuje coś w tej sprawie ustalić. Z czasem jednak odpuszcza znalezienie jednej z najprężniej działających polskich burdel menedżerek. Dlaczego? Przecież wystarczyło wyłączyć jej sprawę do odrębnego śledztwa i przekazać innemu prokuratorowi, bądź zupełnie innej prokuraturze. Na przykład tej z Krakowa. Prokurator Zimoląg i tego nie zrobiła - czytamy w książce Krysiaka.

Kim jest Marzena G.? Kobieta pojawiła się na okładce "Playboya" i wystąpiła w filmie

W swojej książce Krysiak przybliża postać Marzeny. Jak się okazuje, kobieta wraz z siostrą pojawiła się przed laty na okładce "Playboya". Tytuł sesji to "Polisz Kicz Projekt", co jest nawiązaniem do filmu Mariusza Pujszo o tym samym tytule, w którym panie G. miały okazję wystąpić.

Siostry zagrały w tym filmie przez przypadek. Przyjechały do Warszawy na casting do filmu "Kowalski Brothers". Główne role dwóch braci mieli zagrać w tej produkcji Paweł Deląg i Liroy. Niestety, producentowi zabrakło funduszy na film. Siostry G. spodobały się jednak reżyserowi. Zdobyły jego serce, gdy pokłóciły się podczas castingu. Pujszo nagrał kilka próbnych zdjęć, a potem wykorzystał je w swojej innej produkcji, wspominanym już "Polisz Kicz Projekt" - podaje Krysiak.

Ambitna Marzena G. - od modelki przez prostytutkę do "królowej seks-wyjazdów"

Jak wskazuje Krysiak, przedsiębiorczym siostrom z "Playboya" marzyła się wielka kariera. Przykładały jednak wówczas także sporą wagę do edukacji: Marzena studiowała ekonomię na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a Sylwia po rzuceniu filologii hiszpańskiej zapisała się do studium aktorskiego w Krakowie. Intensywnie myślała też o wyjeździe do USA.

"Królowa sutenerstwa" opisywana jest jako kobieta, która wie, czego chce i zrobi wszystko, by to osiągnąć. Tak sama o sobie mówiła w jednym z wywiadów:

Mój niewinny wygląd to rodzaj tajnej broni na mężczyzn. Patrzą na mnie jako na malutką, niepozorną, przypuszczalnie bez charakteru i słabą osóbkę. W gruncie rzeczy jest inaczej. Wcześniej czy później pokazuję pazury. Jestem silna i niezależna - cytuje Krysiak.

Marzena w pewnym momencie modeling porzuca dla zarabiania ciałem. Początkowo jest "zwykłą prostytutką", jednak szybko awansuje, stając się "królową seks-wyjazdów".

Ma smykałkę do interesów. Systematycznie kontaktuje się z klientami, przyjmuje i wyrzuca prostytutki, penetruje rynek - czyli podkrada innym burdelmenedżerkom nie tylko najlepszych i najbogatszych klientów, ale też dziewczyny. Czasami tylko je podnajmuje - opisuje autor.

Współpraca z bogaczami. Na liście m.in. król Jordanii

Gdy w 2009 roku policja zatrzymała Emilię P., kobieta momentalnie zwęszyła okazję i postanowiła odebrać "Emi" najlepszych klientów, w tym księcia Santo, który słynął z organizowanych dwa razy do roku długich wyjazdów z prostytutkami w roli głównej. Pierwszy odbywał się w górskim kurorcie Courchevel we Francji, a drugi w którymś z kurortów na południu Europy.

(...) Wynajmował tam dwie drewniane wille. Jedną dla prostytutek, drugą z basenem - dla siebie. Podczas zimowych wakacji przez oba domki przewijało się kilkadziesiąt prostytutek. Latem harem Santo i jego świty przenosił się do Saint-Tropez, Cannes lub na Ibizę. Często przez trwające trzy miesiące seks-imprezy przewijały się setki, nie tylko polskich, "pań do wynajęcia". Marzena G. nie potrzebowała dużo czasu, by złowić arabskiego klienta. Zwłaszcza że obsługując Maulaja Raszida, miała dobre rozeznanie "książęcego" rynku i jego oczekiwań - czytamy.

Z książki dowiadujemy się, że Marzena obsługiwała nawet samego króla Jordanii.

Zaproponowała mi też wyjazd do Singapuru za 500 dolarów dziennie. To było chyba na trzy dni. Zamieszkałyśmy w hotelu Four Seasons Singapur. Dołączyłyśmy do dwóch dziewczyn, które już tam były. Mężczyzn było trzech. Jeden to był król Jordanii. Tak mówiła dziewczynom Marzena. Nie wiem, kim byli pozostali mężczyźni, ale porozumiewali się w języku angielskim. Dziewczyny imprezowały z mężczyznami, a czasami uprawiały z nimi seks. Ja nie uprawiałam. Za ten wyjazd dostałam pieniądze w Warszawie na Dworcu Centralnym od jakiejś wysokiej blondynki, ale nie wiem, kim była. Nie pamiętam, ile dostałam, ale chyba 1 500 dolarów - opowiada rozmówczyni autora książki.

Inwestycje Marzeny G.

Okazuje się, że "królowa sutenerstwa" była jedną z nielicznych burdelmam, które rozsądnie dysponowały pieniędzmi zarabianymi na atrakcyjnych rodaczkach.

Marzena G. inwestowała pieniądze w nieruchomości. Miała kupić kilka mieszkań na popularnym osiedlu Marina na Mokotowie. Tam, przez jakiś czas, miała mieszkać jej siostra Sylwia - dowiadujemy się.

