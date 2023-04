"Dziewczyny z Dubaju 2". Marokański książę wydał na polskie prostytutki FORTUNĘ. Ujawniono zeznania kobiet o ZAROBKACH

Rodzimymi mediami raz jeszcze wstrząsnęła "afera dubajska", a wszystko za sprawą premiery kolejnej książki Piotra Krysiaka, w której dziennikarz śledczy szczegółowo opisuje proceder zorganizowanej prostytucji. Tym razem autor pochyla się między innymi nad postacią kobiety, która miała zajmować się organizowaniem seks-wyjazdów. Przekonuje też, że w przedsięwzięcie zaangażowane miały być polskie celebrytki znane z pierwszych stron gazet.

Bajecznie bogaty marokański książę stworzył luksusowy harem

W książce, której premiera odbędzie się 12 kwietnia, Krysiak poruszył też wątek wyjątkowo potężnego i wpływowego "amatora" polskich prostytutek, czyli Maulaja Raszida. Brat króla Maroka Muhammada VI nie szczędził grosza na wyprawianie orgii w swoich trzech willach w Rabacie, gdzie urządził sobie luksusowy harem. Jak obrazowo opisuje autor, "przemiał był jak w fabryce".

Choć kobiety przyznają, że pobyt u księcia bardziej przypominał ekskluzywne wakacje niż pracę w burdelu. Z akt zgromadzonych przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu, która pięć lat prowadziła śledztwo w sprawie ekskluzywnej prostytucji kobiet, wynika, że harem w Maroku funkcjonował co najmniej od 2000 do 2011 r. Według moich ustaleń – znacznie dłużej. Nie można również wykluczyć, że książę Raszid wciąż korzysta z usług polskich prostytutek - czytamy.

Seks-wyjazdy kosztowały księcia Maulaja fortunę

Ile zatem w ciągu 11 lat na swoje cielesne uciechy wydał książę z funduszy monarchii? Jak się domyślacie, odpowiedź brzmi: niemało. Zakładając, że w należących do royalsa apartamentach prostytutki spędzały 28 dni w miesiącu, z czego połowa z nich uprawiała seks, a druga jedynie pełniła funkcję eskort, to w ciągu 11 lat marokański budżet został uszczuplony o blisko... 4,5 mln dolarów. Do tego dochodziły jeszcze sexworkerki z Ukrainy i Rosji, a także Maroka.

Proceder na szeroką skalę miał trwać latami, jednak dziwnym trafem fakt, że muzułmański książę regularnie sprowadzał do swojego haremu kilkadziesiąt Polek (a wśród nich "ukochaną znanego piłkarza, partnerkę polityka i dziewczynę legendy rocka") uszedł uwadze polskiej prokuratury. Albo zwyczajnie postanowiła go zignorować...

Fragmenty zeznań Polek, które jeździły na seks-wyjazdy organizowane przez marokańskiego księcia

Jak opisuje dziennikarz, do seks-spotkań dochodziło głównie w Maroku, ale też we Francji, Tajlandii i Nowym Jorku. Książę miał wykazywać się wyjątkową "hojnością", dlatego z usług kobiet liczyć mogli także jego goście. Raszid miał jednak swoje faworytki, które "zarezerwowane" były tylko dla niego. W książce autor ujawnił fragmenty zeznań "dubajek", gdzie ujawniły kulisy wyjazdów, w które udawały się w celach zarobkowych. Padły konkretne sumy, na jakie mogły liczyć kobiety.

W Rabacie mieszkałyśmy w willi z obsługą, a w Marakeszu w hotelu Palmeraie Golf Palace i Secret Garden. Klientami byli Arabowie. Książę Maroka, król Maroka i jego świta. Danych nie znam. W Rabacie jeździłyśmy do pałacu księcia na imprezy, a seks dziewczyny uprawiały w tej willi albo innym hotelu księcia. Jeśli dziewczyna odmówiła seksu, to dostawała tylko 200 euro, a jak uprawiała seks, to dniówki miała 400 euro. Byłyśmy tam 17 dni. Uprawiałyśmy seks z mężczyznami. Za pobyt otrzymałam pieniądze w kopercie od jednego z mężczyzn. To było 5000 euro. Byłam też na innym wyjeździe w Maroko od 5 do 16 maja 2010 r. Otrzymałam informację od Marzeny telefonicznie. Mieszkałyśmy w tych samych miejscach. Otrzymałam 3200 euro - fragment zeznań Kariny G.

Zaczęłam też jeździć na wyjazdy dla Marzeny z Krakowa. Leciałam do Maroka z Warszawy. Leciało z nami jeszcze sześć dziewczyn. Nie uprawiałam seksu, byłam do towarzystwa mężczyzn. Było ich od kilku do kilkunastu, zależy od dnia. Za każdy dzień pobytu dostałam 100 dol. Mieszkałyśmy w willi jakiegoś księcia z Maroka - fragment zeznań Katarzyny B.

Marzena zaproponowała mi wyjazdy do Maroka, do Rabatu. Ona chyba na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii. Mój numer dostała od mojej koleżanki. Stawka była 500 dol. włącznie z uprawianiem seksu. Leciałam z Warszawy z Andżelą [nazwisko] i jeszcze wieloma dziewczynami – około sześcioma, siedmioma. Wszystkie wiedziały, po co jadą. Mieszkałyśmy w domu z pokojówką i obsługą. Spotykałyśmy się z Arabami. Jeździłyśmy do ich domów letniskowych. Ja tam jeden raz uprawiałam seks. Pod koniec wyjazdu od jednego z kierowców otrzymałyśmy koperty z pieniędzmi. Ja dostałam 3500 dol - Fragment zeznań Karoliny W.

Facetów było wielu. Od kilkunastu do więcej w zależności od imprezy. Byli to chyba Arabowie z Maroka. Porozumiewałyśmy się z nimi po angielsku. Uprawiałam tam seks z jednym mężczyzną, ale o szczegółach nie chciałabym mówić. Pozostałe uprawiały seks, ale nie znam szczegółów. Pod koniec wyjazdu jeden mężczyzna przekazał pieniądze. Dostałam 2400 dol. amerykańskich w gotówce - Fragment zeznań Doroty H.

Ostatnim moim wyjazdem był wyjazd do Maroka w 2008 r. Spędziłam tam 14 dni. Za dzień 200 euro bez seksu, a z seksem 400 lub 500 euro. Nie pamiętam, ile dostałam. Zwłaszcza że podczas pobytu dostawałyśmy różne napiwki. W sumie nie mniej niż 2 tys. euro łącznie. Seks uprawiałam tylko raz - Fragment zeznań Joanny A.

W 2010 r. [Marzena] zorganizowała i zaproponowała mi wyjazd do Maroka. Byłam 10 dni za 200 euro. Z seksem za 400 euro. Pod koniec wyjazdu dostawałyśmy koperty ze swoim imieniem i pieniędzmi. Czas spędzałyśmy w ten sposób, że prawie codziennie wieczorami odbywały się imprezy z mężczyznami. One odbywały się w willi, w której mieszkałyśmy, ale czasem byłyśmy zawożone do mężczyzn do innych domów - Fragment zeznań Doroty H.

