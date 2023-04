"Dziewczyny z Dubaju 2" przedpremierowe fragmenty: Oto kariera "Gwiazdy", o której powiedziano: "Z DZI*KĄ PRZY STOLE NIE USIĄDĘ"

"Gwiazda" - od prostytuowania się do kariery w telewizji

Przyjechali do klubu Andrzej K., "Złoty" i "Stajenka"opowiada. K. miał broń. Zostałem pobity. Kobieta towarzysząca gangsterom [tu pada prawdziwe imię i nazwisko osoby znanej z telewizji] opluła mnie - wspomina rozmówca Krysiaka.

Trudy łączenia pracy ze związkiem

W książce Krysiak przytacza historię jednego z "jobów" "Gwiazdy". Kobieta była wówczas związku i nie była już tak entuzjastycznie nastawiona do zarobkowych wyjazdów. Wciąż pozostawała jednak w kontakcie z sutenerką, która próbowała zachęcić ją do pracy "dobrą kasą". Dziennikarz przytoczył biznesową rozmowę pań:

"G": Do kogo? Kiedy? Za ile?

"G".: Co on chce?

"G".: A co jak ma hiva?

S.: Dobra, spoko, on sobie zrobi test na HIV.

"Gwiazda" chciała zaryzykować, nie mówiąc o prawdziwym powodzie wyjazdu partnerowi. Powiedziała więc, że jedzie na sesję zdjęciową do kalendarza. Mężczyzna był jednak podejrzliwy, w efekcie czego wywiązała się między nimi ostra wymiana zdań.

Pie*dolnięta jesteś? Sesja do kalendarza w grudniu? Chyba do kalendarza za dwa lata!? - krzyczy.

No nie, oni na lato robią ten kalendarz - próbuje tłumaczyć się gwiazda, czym jeszcze bardziej się pogrąża:

Kalendarz na lato? To ku*wa rok się zaczyna w czerwcu czy w lipcu?

Ciągnąca się za "Gwiazdą" przeszłość

Po dostaniu się do telewizji kobieta zrywa z prostytuowaniem się. Nie ma jednak w środowisku najlepszej opinii. Zwłaszcza że w międzyczasie do mediów przedostaje się sekstaśma z jej udziałem. Mimo starań i PR-owych zabiegów co bardziej zorientowani nie chcieli mieć z "Gwiazdą" nic wspólnego.