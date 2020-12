Dziś mija 17 LAT od ślubu Mandaryny i Michała Wiśniewskiego NA BIEGUNIE!

Mata 1 godz. temu zgłoś do moderacji 135 10 Odpowiedz

Ludzie się czepiają tych ślubów. Fakt, z jednej strony nie jest to normalne, a z drugiej 5 związków to dużo? Dla niego związek to małżeństwo, nie wymieniał ich aż tak szybko, dziewczyny też nie zmuszone do niczego. Ot, ciekawa przyroda.