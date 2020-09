Dziś mija 19 lat od zamachów na World Trade Center

Agus 55 min. temu zgłoś do moderacji 31 2 Odpowiedz

Dziwnie się to czyta dzisiaj.. Pamiętam jak byłam mała i babcia z jakąś ciotka czytały przepowiednie.. Nie wiem co to za książka była, ale myślę że w języku rosyjskim..i ile się sprawdziło już, dla przykładu zamach na dwie bliźniacze wierzę z ameryki(było zaznaczone ze to robota wewnętrzna) była zaraza z Chin:( było ustąpienie papieża:( coś o znieknieciu pieniędzy i gotówki(to może jeszcze przed nami) o kobietach które więcej ciała odkrywały niż zakrywały (dziś to norma, w czach babci nawet kolanko gorszyło), też coś o wojnie światowej,kryzysie, głodzie, prześladowaniu kościoła.. o znamieniu na ręce albo czole.. Nie pamiętam wszystkiego ale byłyśmy z rodzeństwem i kuzynostwem bardzo przestraszone mimo iż brzmiało to absurdalnie.. Eh dziwne czasy, Jeśli ktoś wie co to za księga mogła być dajcie znać, napewno babcie znały, nie było wtedy zbyt wiele źródeł informacji przeciez