Dziś mija 5 LAT od koncertu Rae Sremmurd i słynnego debiutu Marty Linkiewicz w mediach: "ZABAWA BYŁA ZAJ*BISTA"

Marta Linkiewicz raczej nie należy do grona osobistości medialnych, którym wiele lat temu wróżono świetlaną karierę. Choć dziś, już jako Linkimaster , postawiła na karierę internetowej celebrytki i zapewnia o wewnętrznej przemianie, to w międzyczasie budowała swoją pozycję na bijatykach w oktagonie i pyskówkach z innymi patoinfluencerkami.

Czas jednak leci i dziś niewiele osób już pamięta, jak zaczęła się przygoda Marty Linkiewicz z show biznesem. Dziś cofamy się zatem dokładnie o pięć lat do momentu, gdy nieznana wtedy nikomu nastolatka ogłosiła, że udało jej się dostać do busa koncertowego grupy Rae Sremmurd. To wtedy padły niesławne słowa o tym, "z kim się j*bała i komu ciągnęła".