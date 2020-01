Justin Bieber opuścił imprezę z odsłuchem swojej nowej płyty! "Idę teraz kochać się z żoną"

ewka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 148 8 Odpowiedz

Ot szołbiz. Kolejny dramat młodego boga, który rozgrywa się dla nas, bo za niego płacimy. Jego upadek też się sprzeda. A jeśli się zabije to jeszcze lepiej dla wytwórni- będą reedycje, nikomu nieznane hity z szuflady i znicze z nadrukiem. Nie on pierwszy, nie on ostatni. Na pohybel rodzicom, którzy pchają dzieciaki w to bagno, wmawiając sobie i wszystkim dookoła, że z nimi będzie inaczej. Nie będzie.