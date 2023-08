Edward Miszczak ze sceny do Elżbiety Romanowskiej: "Startowałaś w bardzo trudnej sytuacji i DAŁAŚ RADĘ". O Katarzynie Dowbor ani słowa...

Edward Miszczak o Elżbiecie Romanowskiej. Takie słowa padły ze sceny

Elżbieta Romanowska o pracy na planie "Nasz nowy dom". "To nie jest łatwa sytuacja"

No musiałam się skupić, bo łatwo nie było - zaczęła Romanowska. Na szczęście mam mamę, która piecze ciasta i jak wjechała na plan, to od razu zrobiło się cieplej. To nie jest łatwa sytuacja dla nikogo, natomiast to, co się na pewno nie zmienia i na czym myślę wszyscy się skupiamy - i powinniśmy się skupiać - to są właśnie te rodziny, ich historie i to, że realnie możemy komuś pomóc rozpocząć nowe życie.