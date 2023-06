Edyta Golec dyplomatycznie o furmanach z Morskiego Oka: "Czasem są sytuacje, których się nie przewidzi"

Większość Polaków okres wakacyjny spędzi w górach albo nad morzem. Znaczna część z nich zdecyduje się odwiedzić Zakopane, w którym to niekwestionowaną atrakcją jest wizyta nad Morskim Okiem . Choć do jeziora można dojść na pieszo, wiele osób wciąż woli skorzystać z "atrakcji" i dociera tam konnym zaprzęgiem. Edyta Golec postanowiła zabrać głos w tej sprawie .

Wielokrotnie obciążano już furmanów karami sądowymi i zarzucano im znęcanie się nad zwierzętami . Na chwilę obecną świadomość turystów oraz furmanów niewiele się zmieniła. Opadające z sił zwierzęta to nierzadki widok w drodze nad Morskie Oko.

Edyta Golec staje w obronie wykorzystywanych koni

Żona Łukasza Golca skomentowała ostatnio całą sytuację. Członkini Golec uOrkiestra żyje na co dzień w Beskidzie Żywieckim , w którym jak przyznała, ten problem nie występuje.

Nie mieszkam na Podhalu. Mieszkamy w Beskidzie Żywieckim. U nas nie ma [takich rzeczy – przyp. red.], bo głównie mówimy tutaj o Morskim Oku . Myślę, że to jest praca dla wielu furmanów, którzy wożą i usługują - tłumaczyła w rozmowie z "Pomponikiem".

Edyta Golec tłumaczy broni furmanów?

Myślę, że większość właścicieli tych koni patrzy się z sercem, bo to jest ich chleb. Czasami zdarzają się różne wypadki [...] Jako dziecko ze wsi też mieliśmy gospodarstwo, mieliśmy barany. Schodziliśmy kiedyś z hal z tymi baranami i jedna owca padła nam na ziemi. Okazało się, że po prostu jej pękło serce. Czasem są takie sytuacje, których się nie przewidzi i to nie jest kwestia tego, że ktoś nie zadbał o to zwierzę - podsumowała.