Edyta Górniak doczekała się adoratora z własnym ZAMKIEM (FOTO)

Losy Edyty Górniak od lat stanowią obiekt zainteresowania rodzimych mediów. Choć w ostatnich latach o wokalistce pisze się głównie w kontekście jej zamiłowania do teorii spiskowych i duchowości - niedawno celebrytka w instagramowym wpisie pomstowała na przykład na butelkowaną wodę - okazjonalnie pojawiają się również doniesienia na temat jej życia uczuciowego. W ubiegłym roku plotkowano na przykład na temat bliskiej zażyłości Górniak z Rafałem Brzozowskim. Wokalistka zapewniła jednak, że łączy ich jedynie przyjaźń.

Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Edyta Górniak pozostaje singielką i w ostatnich dniach wokalistka beztrosko korzysta z życia, relaksując się na wakacjach w Tajlandii. Okazuje się jednak, iż na co dzień artystka nie może narzekać na brak adoratorów. Ostatnio pewien mężczyzna zaprosił ją nawet do swojego domu na Sądecczyźnie...