Edyta Górniak jest gotowa PRZEBACZYĆ kokainiście Dariuszowi Krupie! "Jakby stanął tutaj tata Allana, WYCIĄGNĘŁABYM RĘKĘ"

Co ciekawe, okazuje się, że w ostatnim czasie w Górniak coś pękło. W rozmowie z "Super Expressem" słynąca z wrażliwości gwiazda zdecydowała się... wybaczyć Dariuszowi. Zadeklarowała to przed kamerą.

Jeśli ktoś nas zranił, to dlatego, że ktoś jego zranił. I on jest tak zraniony, że rani innych - tłumaczy. Jak się zrozumie ten prosty proces zależności, to wtedy łatwiej wybaczyć różne rzeczy. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy ma swoje słabości, czasem coś palnie, czasem jest zły, ma zły humor albo ktoś go podpuści. A wybaczyć komuś jest łatwiej, niż wybaczyć sobie. To jest najtrudniejszy proces - podkreśla łaskawa Edyta.