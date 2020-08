Edyta Górniak o pracy w dobie pandemii: "Ja tego nie odczuwam" (WIDEO)

Niedawno ruszyły prace nad 11. sezonem The Voice of Poland. Od jakiegoś czasu mediach regularnie pojawiają się kolejne doniesienia z planu, skupiające się przede wszystkim na jego jurorach. Tym razem uczestników oceniać będą Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak oraz Tomson i Baron ( nad którym uważnie czuwa również troskliwa Blania).

Pudelek postanowił ostatnio odwiedzić Edytę Górniak na planie The Voice i zapytać ją, jak wyglądają nagrania show w nowej, "covidowej" rzeczywistości.

Ja tego nie odczuwam, muszę przyznać. Obawiałam się troszkę pracy na planie bez udziału publiczności, natomiast okazało się, że wszystko ma swój walor (...) - kiedy nie ma publiczności mamy więcej przestrzeni, żeby rozmawiać jeszcze bardziej swobodnie i nawiązać te relacje z uczestnikami, a także między nami trenerami, tak dużo bardziej intymnie. Była na to przestrzeń i były naturalne okoliczności - zdradziła Edi.

Kiedy patrzy na nas tyle oczu, nie każdy pozwoli sobie na szczere, głębokie wyznania. Natomiast nawet jeśli jest 11 kamer, to po kilkunastu godzinach już się o tym do końca nie pamięta - jesteśmy tylko my, nie rozprasza nas zbyt wiele oczu. Często ludzie są jeszcze bardziej otwarci, naturalni. Myślę, że kamery podejrzały wiele fajnych momentów - więcej być może intymnych niż właśnie wtedy, kiedy była publiczność. Oczywiście bardzo tęsknimy za publicznością tego programu - przyznała.