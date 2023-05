Edyta Górniak obiektem drwin na scenie Polsat SuperHit Festiwal. Żartowano z jej wieku

nick 56 min. temu zgłoś do moderacji 94 1 Odpowiedz

Poziom polskich kabaretów od lat notuje tendencje zniżkowe - wszystkie numery albo o seksie, albo o polityce/kościele. Jeszcze żeby to były inteligentne żarty z drugim dnem, tymczasem to jest tak denne i prymitywne, że naprawdę dziwie się że ktoś to jeszcze ogląda. Kiedyś kabaretony oglądało pół Polski - KMN i Ani Mru Mru nadawały ton i były supergwiazdami - kto nie śmiał się z wizyty w chińskiej restauracji ("To taki chłyt maketindody!), albo z wizyty księdza ("Ale że Dudka nie wzięli na mundial?!").Niestety teraz ich poziom jest mierny i są po prostu nieśmieszni. Dlatego nie wiem po co Polsat się upiera żeby pokazywać za gruby hajs ten festiwal żenady.