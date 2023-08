Edyta Górniak przeprowadzi się do Londynu i POJEDNA z siostrą?! Panie mają NAPIĘTE relacje. "Zawsze wszyscy są winni, tylko nie ona"

Wszystko wskazuje na to, że Edyta Górniak nie może zdecydować się, gdzie chce osiąść. Niedawno była zafascynowaną przeprowadzką do Zakopanego, a dziś planuje ponoć zamieszkać w Wielkiej Brytanii. To właśnie w jednym z londyńskich hoteli diwa poprowadzi warsztaty duchowe "Emocje i ja".