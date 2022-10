Edyta Górniak przestrzega przed świętowaniem Halloween: "To tylko kwestia czasu, kiedy otworzy przestrzeń dla NIEPROSZONYCH GOŚCI"

Nie da się ukryć, że Halloween cieszy się w Polsce coraz większą popularnością - zwłaszcza wśród przedstawicieli świata show biznesu. Również w tym roku wielu rodzimych celebrytów postanowiło pójść w ślady zagranicznych gwiazd i jeszcze przed 31 października przygotowało wymyślne przebrania oraz przystroiło domy upiornymi dekoracjami. Małgorzata Rozenek, niczym Kim Kardashian, wyposażyła swoją willlę w pająki, dynie oraz czaszki. Maffashion pochwaliła się kostiumem Quebonafide, a Marina Łuczenko na halloweenowej imprezie wystąpiła jako... seksowny Czerwony Kapturek.

Nie wszyscy polscy celebryci są jednak równie zafascynowani obchodami Halloween. Do grona fanów przerażających kostiumów oraz zbierania słodyczy nie należy Edyta Górniak. W przeddzień Halloween znana z zamiłowania do teorii spiskowych oraz rozwoju duchowego artystka postanowiła podzielić się z fanami kilkoma przemyśleniami na temat zachodniej tradycji. Celebrytka ponownie udostępniła na InstaStories wpis, który pojawił się w jej relacji już jakiś czas temu. Jeden z fanów Edi zapytał ją, czy "celebrowanie Halloween sprowadza na nas złą energię". Okazuje się, że wokalistka nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości.

Górniak stanowczo stwierdziła, że świętowanie Halloween może sprowadzić na nas "niskie wibracje". Mało tego, artystka porównała również zabawę do... wywoływania duchów.

Tak. Zawsze [Halloween sprowadza na nas złą energię]. Wszystko, co symbolizuje krew, cierpienie, strach, tzw. śmierć - otwiera zaproszenie dla przestrzeni niskich lub bardzo niskich wibracji. Dla dziwnych lub ciężkich okoliczności i odczuć... Nie od razu. I to zmyla ludzi, bo nie łączą zdarzeń. To trochę jak nieświadoma i bardzo niebezpieczna zabawa w wywoływanie duchów i zaproszenie ich do swojego życia i do swojego domu. Nawiedzony dom baardzo ciężko uwolnić... Ale - możesz zawsze zaryzykować - napisała na InstaStories.

Górniak opublikowała też na Facebooku obszerny wpis poświęcony celebrowaniu Halloween. Na początku wokalistka pochyliła się nad zagadnieniami wolnej woli oraz decyzji podejmowanych przez nas "w pełnej świadomości lub przez programy podświadome" - podkreślając, iż każde doświadczenie jest dla człowieka owocne, o ile stanowi też dla niego lekcję. Następnie Edyta płynnie przeszła zaś do tematu Halloween. Zdaniem celebrytki, która niedawno stwierdziła, że "jest na Ziemi od 4000 lat", halloweenowe zabawy mogą mieć wyjątkowo niebezpieczne konsekwencje. Jak podkreśliła, mogą bowiem zaprosić do naszych domów niepożądanych gości - mając najwidoczniej na myśli siły nieczyste.

(...) Łatwo zauważyć, że na świecie istnieją wszelkiego rodzaju rytuały, gdyż ludzie szukają dodatkowych mocy. Dla uzdrowienia, dla kreacji lub destrukcji. Dla bliskości z tymi, którzy opuścili świat fizyczny. Każdy z tych rytuałów ma inne symbole i inny język. Komercyjna zabawa w straszenie, ma zawsze jeden kierunek i jeden skutek. Jest to tylko kwestia czasu, kiedy "zabawa w śmierć, krew i w duchy ciemności" otworzy przestrzeń dla nieproszonych gości. Nawiedzone domy bardzo trudno uwolnić. Jeśli wierzysz w Jednego Stwórcę, w Boga, to musisz także respektować Szatana. Urósł w siłę dzięki bezmyślności ludzkiej. Widzimy to szczególnie od prawie 3 lat. A ludzie, jakby mało było im bólu i cierpienia, tworzą kolejną przestrzeń opartą na tej samej vibracji. Istota antychrysta nie rozróżnia komercji od prawdy. I z radością przyjmie każde zaproszenie - przestrzegała Górniak.

W dalszej części swojego wpisu Edi wspomniała postaciach "Anioła, Archanioła, św. Maryi oraz Jezusa", które nazwała "czystością najwyższą". Choć celebrytka stwierdziła, że zostały one "mocno ubrudzone religiami", nie miała wątpliwości, że ludzie powinni się do nich zwracać na życiowych zakrętach.

(...) Jeśli dzięki tym Istotom możemy zrozumieć czystość i kontrast do niej, to wybór wszelkich dróg powinien być jasny. Wyobraź sobie, że tuż obok Ciebie, w Twoim pokoju stanął Jezus. Zapytaj siebie - Co teraz zrobił Jezus ? .... Bardzo szybko usłyszysz odpowiedź. I takie wizualizacje i zapytanie można postawić w każdym momencie życia. Szczególnie jeśli czegoś nie rozumiemy lub nie potrafimy. Jeśli taka nawigacja nie wskazuje ludziom czystej drogi, to nie wskaże im już żadna inna, poza cierpieniem. Korzystajmy więc mądrze z Wolnej Woli - poleciła.

Obszerny wpis artystka zakończyła zaś krótkim przesłaniem do swoich fanów.

I bądźmy żesz wreszcie porządnymi ludźmi Boga. To jego imię tutaj reprezentujemy. Czy naprawdę jest to aż tak niewykonalne? - zastanawiała się.

