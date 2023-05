Edyta Górniak STROFUJE Ninę Terentiew, bo nazwała ją chimeryczną. "Każdy ma swój obraz i niech tak pozostanie" (WIDEO)

Kolejna edycja Polsat SuperHit Festiwal coraz bliżej. Już za nieco ponad tydzień gwiazdy polskiej sceny muzycznej tłumnie ponownie zgromadzą się w sopockiej Operze Leśnej, by zabawiać publikę podczas specjalnych koncertów. W środę w Warszawie odbyła się konferencja prasowa wydarzenia, na której nie zabrakło rzecz jasna znanych twarzy. Na ściance pojawili się zarówno artyści, których już wkrótce zobaczymy na sopockiej scenie, jak również prowadzące imprezę gwiazdy Polsatu. Do zdjęć paparazzi pozowali m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka czy Karolina Gilon.

Edyta Górniak na konferencji Polsat SuperHit Festiwal. Wdała się w dyskusję z Niną Terentiew

Na środowy event związany z Polsat SuperHit Festiwal przybyła również Edyta Górniak . Wokalistka na wydarzeniu pojawiła się w towarzystwie syna Allana Krupy i ochoczo pozowała do zdjęć fotoreporterom, zarówno solo, jak i u boku pociechy. Później wzięła także udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania z dziennikarzami Nina Terentiew opowiedziała nieco o poszczególnych gwiazdach tegorocznej odsłony festiwalu, poświęcając również kilka słów samej Górniak. Niestety wypowiedź byłej dyrektor programowej Polsatu chyba niespecjalnie przypadła do gustu wokalistce...

(...) Zaproszenie jej nie jest takie proste w każdym okresie. Tym razem Edyta miała ochotę na nas, a my na nią ochotę mamy zawsze. W związku z czym Edyta zaśpiewa dwa niezwykłe utwory (...). Co ciekawsze, to są dwa utwory, które są związane bardzo z jej życiem - powiedziała podczas konferencji Nina Terentiew.