Edyta Herbuś o skandalu z dawną menadżerką: "Byłam w d*pie. Zrzygałam się przed siebie i zaczęłam płakać"

Edyta Herbuś szczerze o skandalu ze swoją byłą agentką: "Byłam w d**ie kompletnie"

Najbardziej pamiętam moment, kiedy dotarło do mnie, że moja agentka, którą traktowałam jak przyjaciółkę, tak strasznie mnie oszukiwała przez kilka lat. Jak dostałam telefon, który był niezaprzeczalnym dowodem, zwymiotowałam. Zrzygałam się przed siebie, usiadłam i zaczęłam płakać. To był szok. [...] Ja już sobie to wszystko poukładałam i mam w sobie balans. Wiem, dlaczego to się wydarzyło, wiem, co zaniedbałam - wyznała w podcaście.