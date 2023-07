Edyta Herbuś przypomina o piciu wody, pozując w bikini. Fani pieją z zachwytu: "Petarda jak 18-tka" (FOTO)

Edyta Herbuś od lat niezmiennie jest związana z tańcem. Co prawda nie bierze już udziału w turniejach ani programach tanecznych jako instruktorka, ale niedawno można było oglądać ją w roli prowadzącej show "You Can Dance - Nowa Generacja".

To właśnie tańcowi Herbuś zawdzięcza smukłą i wysportowaną sylwetkę. Celebrytka od czasu do czasu chwali się figurą w mediach społecznościowych, co zawsze wywołuje ogromne poruszenie wśród jej obserwatorów. Komplementów nie szczędzą zarówno sławni znajomi, jak i fani.

Tym razem tancerka pochwaliła się zdjęciem w bikini. Wygląda na to, że rozebrana jak do rosołu chłodzi się w upalne dni w basenie. I choć od takich kadrów niejednej osobie może zrobić się gorąco, Herbuś wystosowała też "chłodzący" apel.

Pijcie dużo wody kochani! - napisała.

Pod zdjęciem z miejsca zaczęły pojawiać się serdeczne komentarze. Kilka osób odniosło się do fali upałów, jaka od kilku dni zalewa Polskę, jednak większość skupiła się na wdziękach Edyty Herbuś.

Zjawiskowo; Prześlicznie; Super linia, nic dodać nic ująć, czapki z głów, petarda jak 18-stka - piszą fani celebrytki.

Edyta Herbuś nie zdradziła, gdzie powstał basenowy kadr. Można się domyślać, że to archiwalna fotka z jednego z wakacyjnych kadrów. Jeszcze dzień wcześniej tancerka relacjonowała intensywny dzień w Warszawie. Najpierw miała próbę w teatrze, a wieczór również spędzała w teatrze. Tyle że już nie w pracy, a na randce. Razem z ukochanym wybrała się do Romy na musical "Once".

Przypomnijmy, że od 6 lat Herbuś jest związana z Piotrem Bukowieckim. Para sporadycznie bywa na salonach czy pozuje do wspólnych zdjęć. Tancerka nie ukrywa jednak, że jest szczęśliwa w związku.

