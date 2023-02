Edyta Herbuś żali się, że gdy przyjaźniła się z Marią Wiktorią Wałęsą, media robiły z nich... "PARIS I BRITNEY"! Pamiętacie to?

Edyta Herbuś i Maria Wiktoria Wałęsa - historia przyjaźni

Okazuje się, że przyjaźń z Marią Wiktorią wciąż stanowi w życiu Edyty Herbuś ważny epizod. Chociaż już od kilkunastu lat nie były widziane razem, tancerka opisała w rozmowie z Plejadą, że ich wspólny czas był dość intensywny . Mimo to Edyta jakoś nie wspomina go rewelacyjnie. Jak oceniła, media chciały z nich zrobić "polskie Britney i Paris"...

Z perspektywy czasu Edyta Herbuś uważa, że usiłowano zrobić z niej osobę, którą nie jest. A co z przyjaźnią z Marią Wiktorią? Cóż, nie przetrwała...

Nagle poczułam się tak nieprzyjemnie użyta do tego. Wtedy to było okropne, bo widziałam w mediach dziewczynę, która ma moją twarz i moje nazwisko, a jest kompletnie mi obca - czytamy wspomnienia Edyty. Nasza przyjaźń wygasła w pewnym momencie. (...) Ta rzeczywistość była trudna, żeby ta przyjaźń przetrwała, ale to nie był jedyny powód, dla którego tak się nie stało.