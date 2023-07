Edyta i Cezary Pazurowie sprzedają posiadłość na Mazurach! Cena zwala z nóg (FOTO)

Edyta i Cezary Pazurowie sprzedają dom na Mazurach

Prezentowana nieruchomość nad jeziorem Jaśkowskim oferuje kameralne i przytulne miejsce do zamieszkania, z dużą działką, dostępem do jeziora i pięknymi widokami. Atuty to również basen, jacuzzi, altany grillowe i bliskość natury. Nieruchomość znajduje się zaledwie dwie godziny jazdy samochodem od Warszawy. Można łatwo dotrzeć do miasta, jeśli zachodzi potrzeba, jednocześnie ciesząc się spokojem i urokami przyrody na co dzień. Jeśli marzysz o spokojnym życiu na łonie przyrody, z możliwością uprawiania sportów wodnych, ta nieruchomość może być idealnym wyborem dla Ciebie.