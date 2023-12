Edyta Lewandowska zaliczyła WTOPĘ w "Wiadomościach". Wyszło niezręcznie?

Nat 1 godz. temu zgłoś do moderacji 209 13 Odpowiedz

Oni są tak bezczelni, że świat nie widział. Będą bronić wolności słowa i demokracji...to nawet śmieszne nie jest, to tragiczne. uważają że publiczna tv jest własnością pisu. I to za nasze, wspólne pieniądze. ta ich wielka odwaga i to co robią w telewizji jest idealnym dowodem na to, że uważają tv za swoją prywatną tubę propagandową. dośc już tej szczujni, siania nienawiści i kłamstw. Gdzie my żyjemy?