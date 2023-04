Edyta Pazura przystraja dom w wielkanocne ozdoby. Są koguty, pisanki, a nawet szczypiorek w donicach (WIDEO)

Historia Edyty Pazury to prawdziwy dowód na to, jak przypadki mogą szczęśliwie podziałać na nasze losy. Celebrytka, która do show biznesu weszła już jako ukochana Cezarego Pazury, ostatnimi czasy coraz prężniej rozwija się jako instagramowa influencerka, która regularnie dzieli się z fanami swoimi złotymi myślami.