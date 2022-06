Edyta Pazura skończyła świętować 60. urodziny Cezarego Pazury z NOGĄ W GIPSIE (FOTO)

Marta 2 godz. temu zgłoś do moderacji 452 19 Odpowiedz

Mój tata też skończył niedawno 60 lat, ale jak go stawiam przy Cezarym to przepaść jakaś, no na pewno te 15 lat (widać, że Pazura ma energię życiową). Pazura musi naprawdę kochać Edytę, bo nie wierze, że tak by się starał o wygląd i zdrowie (wedle tego, co mówià). Wielu starych pryków ma młode żony, a ledwo chodzą, a ten jednak się stara, no i małe dzieci. Ja podziwiam. Szkoda, że faceci nie starają się tak dla żon w swoim wieku.