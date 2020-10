Edyta Zając o relacjach z Julią Wieniawą. "NIE DZWONIMY DO SIEBIE, nie chodzimy na kawę"

Jeszcze tydzień temu nie było do końca wiadome, czy producenci programu Taniec z gwiazdami zdecydują się go ponownie przerwać, czy może próbować wyemitować do końca. Ze względu na zawirowania spowodowane pandemią doszło do "przetasowania" uczestników show. Na covidową kwarantannę trafił Bogdan Kalus oraz zarażona koronawirusem Sylwia Lipka. Na chwilę do programu wrócił z kolei Sylwester Wilk, który raptem odcinek później z niego odpadł. Nad show zebrały się czarne chmury, a szczera Julia Wieniawa przyznała w ostatnim odcinku, że sama nie wie, jak będzie wyglądać przyszłość formatu.