Edyta Zając opowiada o MIŁOŚCI przy okazji debiutu w nowym programie: "Czasem jest TRUDNA"

Edyta Zając została prowadzącą programu "True Love"

Edyta Zając opowiada o miłości

Myślę, że przede wszystkim trzeba kierować się swoją intuicją, trzeba kierować się sercem, często trzeba też troszeczkę odpuścić, poczekać, zobaczyć, co przyniesie kolejny dzień. Często im tłumaczę, że nie wszystko da się zaplanować. Nie da się zaplanować tego, że wchodzisz do domu pełnego atrakcyjnych fajnych ludzi i od razu musisz się zakochać. Tak się przecież nie da, tak się nie dzieje w życiu. Czasami miłość rodzi się z przyjaźni, czasem jest tak, że prowadzi do niej kręta droga, czasem jest trudna, a czasem przychodzi do nas w najmniej oczekiwanym momencie - mówiła w rozmowie z Michałem Dziedzicem.