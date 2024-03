Edzia z "Królowych życia" obejrzała ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami". WYMOWNIE go skomentowała. Kaźmierskiej będzie przykro?

Zuza 32 min. temu zgłoś do moderacji 28 5 Odpowiedz

Edyta była tylko tłem dla Dagmary ,w zasadzie pokazała tylko jest jest złośliwa i nic więcej, zero haryzmy. Dagmary, choć można nie Lubiec za jej przeszłość , to trzeba powiedzieć że ma ona wewnętrzną aurę, która przyciąga ludzi . Nawet jak coś powie złośliwego jak Edyta, to jednak od niej !nie odczuwa się tego hamstwa . Oczywiście za to co zrobiła nie powinna tv ją promować , niemniej ta kobieta ma coś w sobie co powoduje że ludzie ją lubią .