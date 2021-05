Ekipa Friza wyceniona na GIGANTYCZNĄ kwotę! Youtuberzy biorą się teraz za produkowanie gier...

Wtf 2 godz. temu zgłoś do moderacji 125 43 Odpowiedz

Hahaha Ale mnie rozwalają teksty tupu swiat oszalał koniec świata bla bla. Co za nieuki tu piszą? Czy ktoś s ogóle zna historie? Chore czasy to były kiedyś jakby miał mąż prawo zabić zone Np jak to pismo święte mówiło kamieniowac ja aż umrze bo np nie była dziewica, albo palić na stosie bo urodziła niepelnosprawne dziecko co oznaczało konszachty z diabłem, albo bo chciała się uczyc, albo kiedy podczas wojny ludzie sprzedawali niemowlaki na mięso albo w gettach zjadali swoje dzieci. Albo jak za naszych babć na wsi trzymali niepełnosprawne dzieci na łańcuchach w komórkach i to była norma. I to kiedyś każdy facet miał prawo zdradzać kobiete i zdradzał nie tylko z kobietami a i młodymi chłopcami a kurtyzany to byl jak wyskok po bułki, żona miała g... do gadania a nie jak jakaś ekipa robi grę