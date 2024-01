Ekranowy partner Beaty Tadli z "PnŚ" od lat jest związany z... prezenterką TVP! Mają za sobą nawet wspólny występ (FOTO)

Aleksandra Grysz należy do nielicznego grona osób, które na przestrzeni minionych lat pojawiały się w "Pytaniu na Śniadanie", a mimo to nie zostały zwolnione. Dziennikarka stale prowadzi "Kącik show-biznesowy". Oprócz tego od czasu do czasu zastępuje swoich kolegów i koleżanki ze stacji w roli prowadzących. Niewątpliwie obecnie jednym z jej największych powodów do radości jest fakt, że teraz będzie miała okazję pracować z życiowym partnerem.