Eks Anny Skury "cieszy się" z jej nowego związku: "Ktoś ją OGARNIA i ja mam luźniej, bo nie muszę robić wszystkiego sam"

Wiem, że Skurka lubi podkręcić nieco wszystko - no cóż takie życie influ - ale czytając takie komenty, myślę, że świat stanął na głowie. Ludzie, którzy rozstali się półtora roku temu nie czują żalu, a może nawet jak dobrze pójdzie, w końcu uda się nam rozwieść, bo szczerze? To jeszcze nie zrobiliśmy nic w tym kierunku.

Chciałbym wyprostować raz na zawsze - nie mamy do siebie żalu, zasadniczo nawet się lubimy, ale się nie kochamy - kontynuuje. Kiedy dwoje ludzi przestaje się kochać symetrycznie, to dużo łatwiej rozstać się w zgodzie. Nie ma złamanego serca, jest łatwiej o pragmatyczne podejście. My nie uciekliśmy do innych partnerów po rozstaniu, bo ich po prostu nie było. Kapujecie? - tłumaczy i dodaje, że choć jest im "lepiej bez siebie", wciąż spędzają ze sobą znaczną część czasu: