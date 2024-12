Ekspert grzmi nad Kubą Wojewódzkim i jego strojem na pogrzebie Stanisława Tyma: "Kasa to nie klasa. Pokazał swój snobizm"

Dlatego chce zostać spalony i wyrzucony do jeziora/oceanu przez rodziców i najbliższe 2-3osoby. Nie chce na swoim pogrzebie fałszywych jap co przychodzą jedyne poplotkować kto jak się ubiera.. Najgorsze szkodniki na weselach i pogrzebach. Dla mnie to osoby bez życia i beż zainteresowań. Nie wyobrażam sobie mieć na swoim pogrzebie osoby co komentują i podśmiechują moich znajomych/rodzine jak się ubrali bo najważniejsza jest obecność. Pogrzeb to nie pokaz mody. PS: Tym bardziej nie wiem co tam robi typek z aparatem..