Ekspert ocenia mowę ciała Donalda Tuska w ostatnim wywiadzie. Premier zaskoczył. "To było wbrew zasadom"

Ue8eu przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeżeli Tusk Wam wmówił, że jesteście młodzi, inteligentni i z dużych miast, a reszta do mohery, po podstawówkach i ze wsi to ja wam współczuję. Bo ta inteligencja nie poszła w parze, z tym żeby stwierdzić że Tusk to Największy oszust Polski. A Holownia to kolejny aktor z TVN. Dajecie się tyle lat nabrać na te rozbiegane oczka i czyny, które świadczą o jego sposobie reżimowego rządzenia, to tylko wspoczuc wam takiej inteligencji.