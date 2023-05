Ekspert od mowy ciała zdradza, co książę Harry szeptał do kuzynki podczas koronacji. Nawiązał do Meghan Markle

Sina 17 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Siedziałby na czele: źle, siedzi dalej: źle, byłby na imprezie: źle, wraca do domu: źle. Może powinien ankiety robić w necie by moc zadowolić większość... Co by nie zrobił byłoby źle, byłby z Meg źle, jest sam źle... Jak to wspaniałe, że każdy zawsze wie jak ma działać i co wybierać w życiu :D