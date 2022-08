Ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który twierdzi, że prezerwatywa "oddziela" mężczyznę od kobiety tłumaczy się: "Jestem SZCZERY"

Co jakiś czas skład ekspertów jest więc wymieniany. W nowym sezonie socjologa Bogusława Pawłowskiego zastąpi np. Rafał Olszak - psycholog kliniczny i terapeuta poznawczo-behawioralny. Choć mężczyzna nie miał jeszcze okazji zaprezentować się przed widzami TVN, jego postać już budzi duże emocje. Wszystko za sprawą głoszonych przez niego w sieci poglądów. Podczas tzw. Q&A Olszak stwierdził bowiem m.in., że facet bez samochodu to nie facet, feminizm to nic innego jak "fabryka narcystycznych i egoistycznych potworów, które żyją wyłącznie dla siebie", a prezerwatywa "oddziela" mężczyznę od kobiety.