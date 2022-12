Ekspertka od mowy ciała MIAŻDŻY Meghan i Harry'ego. "Zachowują się jak ocalali z katastrofy w kiepskiej komedii romantycznej"

Tami 29 min. temu zgłoś do moderacji 120 7 Odpowiedz

Widzialam 1 odcinek i tak wali on falszem i zaklamaniem ze szkoda gadac.Klamstwo opiera sie klamstwem,pamiec ich zawodzi non stop,w trudnych oskarzajacych momentach non stop pokazuja Kate.mizerna gra pozorow sprawia ze to teatr dla ubogich a nie jakas zyciiwa opowiesc.Jedyne co jest prawdziwe to Harry i jego niemoc wobec paparazzi.tu go doskonale rozumiem.Natomiast Megan wykorzystala jego slaby psychike i przejela nad nim calkowita kontrole