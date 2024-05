Ekspertka od mowy ciała oceniła wystąpienie księcia Harry'ego w Londynie. Dłonie zdradziły jego nastrój

taka prawda 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Przecież on z tymi dłońmi robi masońskie gesty, podkreśla to na każdym kroku niczym pani Merkelowa na swoich przemówieniach przed kamerami w przeszłości. Cholera wie kto rządzi tym światem ale jest to wszystko dziwne, nawet na tej eurowizji nie liczy się ocenianie talentu wokalnego, muzycznego tylko aby było jak najdziwniej i najlepiej satanistycznie.