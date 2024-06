Ekspertka wyczytała z ruchu warg, co księżna Kate mówiła do dzieci podczas Trooping the Colour. Była stanowcza

15 czerwca, zgodnie z zapowiedzią, księżna Kate po raz pierwszy od miesięcy pokazała się publicznie. Na swój wielki powrót wybrała szczególną okazję. Mowa o corocznej paradzie wojskowej Trooping the Colour. Uroczystość w symboliczny sposób nawiązuje do urodzin monarchy. Zgodnie z tradycją odbywa się w czerwcu, mimo że Karol III kalendarzowo urodziny świętuje w listopadzie.

Co księżna Kate mówiła do dzieci podczas Trooping The Colour?

Obecność Kate Middleton na paradzie zelektryzowała media. Od soboty kolorowa prasa nie tylko w Wielkiej Brytanii analizuje prezencję księżnej. Co prawda Kate nie zwracała się do tłumu, ale Nicola Hinckley, specjalistka od czytania z ruchu warg, twierdzi, że rozszyfrowała, co księżna mówiła do swoich dzieci. Komentarz eskpertki błyskawicznie obiegł brytyjskie media.

Jak twierdzi Hinckley, księżna miała podpowiadać dzieciom, w jaki sposób mają się zachowywać podczas oglądania uroczystości z pałacowego balkonu.

Zostańcie tam, ok? - miała zacząć instruktaż.

Następnie zwróciła się bezpośrednio do 9-letniej Charlotte, mówiąc: "Uśmiechaj się i zostań tu przez chwilę".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Jak długo mogą być dziećmi? Księżna Kate będzie musiała się tym martwić wcześniej, niż sądziła

Wielki powrót Kate Middleton

Księżna Kate zapowiedziała swój udział w paradzie w piątkowym poście na Instagramie. Wtedy też po raz pierwszy opowiedziała nieco więcej o kulisach chemioterapii. Nie ukrywa, że miewa gorsze i lepsze dni. Kiedy czuje się lepiej, stara się spędzać czas aktywnie i z bliskimi.

Trooping the Colour ma być dopiero początkiem stopniowego powrotu Kate do pracy. W tym samym wpisie księżna wspomniała, że latem planuje wziąć udział w jeszcze kilku innych wydarzeniach. Jak na razie zdradzała jednak żadnych szczegółów.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.