Elegancka Kim Kardashian w fioletowej sukni OLŚNIEWA na pokazie Dolce&Gabbana. Wpadła też Kris Jenner (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian od kilkunastu lat obecna jest w show biznesie. Mimo że karierę zaczynała od przypadkowo wypuszczonej do Internetu sekstaśmy, to nie da się ukryć, że jej matka wykonała kawał roboty jako "momager". Nic więc dziwnego, że w mediach utarło się powiedzenie, że "diabeł ciężko pracuje, ale Kris Jenner ciężej". Kim odcina teraz kupony od popularności i rozwija swoje biznesy, pomnażając i tak już gigantyczną fortunę.

W zeszłym roku głośno było o jej współpracy z Dolce&Gabbana, kiedy to mogła zadecydować o tym, jak będzie wyglądać wiosenno-letnia kolekcja. To właśnie Kim wybierała serię archiwalnych strojów z lat 1987-2004, a następnie duet projektantów przerobił stylizacje, by te łączyły "przeszłość z teraźniejszością". Wówczas cały pokaz skupiony był wokół Kardashianki. Na wielkich telebimach wyświetlano jej fotki i nagrania, a na widowni siedział cały klan popularnej rodzinki.