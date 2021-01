"Najmłodszy polski milioner" ekscytuje się wynikiem rozprawy: "Sąd UCHYLIŁ dozór policyjny" (ZDJĘCIA)

Kulfon 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak to jest, że uczciwie zarabiam, płacę podatki, nikogo nie oszukałem i nie jestem bohaterem artykułu na pudelku. Świat stanął na głowie. Poplątanie z pomieszaniem. Dziś jak nie napompujesz sobie ust i się nie wyprasujesz twarzy do granic możliwości to nie zaistniejesz. W tym roku wrzucę karpia do rzeki i zaśpiewam kolęde najgorzej jak tylko potrafię. Może uda mi się dorobić tym do swojej marnej pensyjki