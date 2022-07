Eleganckie Keira Knightely i Marion Cotillard prezentują PARYSKI SZYK na pokazie Chanel (ZDJĘCIA)

Chociaż Keira jest obiektem nieustanego zainteresowania mediów, odkąd została matką jej rzeczywistość nie wygląda wcale tak "olśniewająco", jak mogłoby się z pozoru wydawać. Aktorka sama przyznaje, że opieka nad 7-letnią Edie i 2-letnią Delilah nie tylko wymaga od niej dużego poświęcenia, ale też zabiera czas, by zadbać o samą siebie.

We wtorek Knightley ewidentnie nadarzyła się sposobność, żeby doprowadzić się do "porządku", a to wszystko z okazji pokazu Chanel odbywającego się w ramach paryskiego Tygodnia Mody haute couture. Jako że 37-latka od wielu lat sprawuje funkcję ambasadorki francuskiego domu mody, jej obecność na prezentacji kolekcji była wręcz obowiązkowa. Aktorka zadała szyku w eleganckiej, koronkowej sukience odsłaniającej jej smukłe ramiona. Brytyjce towarzyszył małżonek ubrany w elegancki garnitur.