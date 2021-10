Eliza i Trybson z "Warsaw Shore" zdradzają, jak wytłumaczą córkom kulisy swojego poznania: "Powiemy im, że mama z tatą IMPREZOWALI"

Trzeba przyznać, że miłość Pawła "Trybsona" Trybały i Elizy Wesołowskiej narodziła się w wyjątkowych okolicznościach. Jakimś cudem między upijaniem się do nieprzytomności w klubach i lądowaniem w niedwuznacznych sytuacjach z nieznajomymi, a wdawaniem się w nieustające konflikty z resztą domowników, dwójce uczestników "Warsaw Shore" udało się ( na dłużej ) odnaleźć drugą połówkę.

Będziemy z nimi rozmawiać - zapewniła Eliza. Powiemy im, że mama z tatą byli młodzi, że imprezowali, że nas nagrywali. Że poznaliśmy się w reality show. Dzięki temu mamy was. Ja spotkałam miłość swojego życia. Że tego się nie spodziewaliśmy. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.