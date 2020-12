Aktor, znany z takich filmów, jak: "Juno", "Incepcja" czy "Zakochani w Rzymie" ogłosił we wtorek, że jest osobą transpłciową

Rena 33 min. temu zgłoś do moderacji 99 17 Odpowiedz

Kiedys ogladalam wywiad jednej pediatry, ktora odwaznie powiedziala, ze lata temu byla lakarka kilkulatka, ktory twierdzil, ze chce byc dziewczynka, tak czuje, ze jest dziewczynka i koniec. W dzisiejszych czasach, otoczenie utwierdzaloby go w tym odczuciu, a w okresie dojrzewania dostalby hormony i zmienil plec. A wiecie co sie okazalo? W rodzinie po nim urodzila się dziewczynka i on od najmlodszych lat widzial jak rodzice skacza nad mlodsza siostra, jak ja traktuja i byl zazdrosny, czul sie gorszy. W glowie dziecka zrodzilo sie, ze gdy bedzie dziewczynka, to tez bedzie tak kochany. Dzieki tej lekarce trafil na terapie i jest dzis szczesliwym mezczyzna, z wlasna rodzina. Gdyby to bylo dzis, juz dawno bylby kobieta i kto wie, czy bylby szczesliwy.