Elliot Page pozuje przed lustrem bez koszulki. Internauci: "OMG! Telefon wypadł mi z ręki..." (FOTO)

7 min. temu

Zastanawia mnie dlaczego najbardziej popularne komentarze to "jaki piękny", "to jest "on"", "teraz jest szczesliwy", a negowane są opinie ludzi, którzy sie z tym nie zgadzają i mówią, że ona nadal jest kobietą. Zarzuca nam się transfobie i tym podobne, ale dlaczego nie można o kimś powiedzieć, że ma "normalnofobię", względem tych, którzy nie akceptują zmiany płci? Teraz my jesteśmy dyskryminowani, teraz my nie możemy wyrażać własnego zdania, teraz na nas, normalnych, jest nagonka. A podobno żyjemy w wolnym świecie. Ty, kobieta, uważasz sie za faceta, niech Ci będzie, ale ja nadal uważam, że jesteś kobietą i niech mi będzie. I nie, nie jest to mowa nienawiści. Jest to mowa mojej normalności. Czemu twojego gadania o różnych płciach nie mogę zgłosić jako mowy nienawiści?