Elżbieta Romanowska pozuje w stroju kąpielowym: "Nie na Malediwach, tylko u rodziców w ogródku" (FOTO)

Romanowska o udziale w "Nasz nowy dom"

Jest we mnie wiele emocji, od ekscytacji po stres czy sobie poradzę. Na szczęście ten stres działa na mnie motywująco. Cieszę się, że jestem częścią wspaniałej ekipy, działającej w tak słusznej sprawie. "Nasz nowy dom" to program, który realnie zmienia życie ludzi i daje nadzieję tym, którym niejednokrotnie jej zabrakło. Cieszę się, że mogę w tych ważnych momentach towarzyszyć potrzebującym rodzinom. To ich poruszające, często bardzo trudne historie są głównymi bohaterami produkcji – podkreślała.