Elżbieta Zapendowska przez 27 lat tworzyła związek z młodszym o 19 lat mężczyzną. Co wiadomo o ich rozstaniu?

Elżbieta Zapendowska i Andrzej Kruk byli ze sobą 27 lat. Dzieliło ich 19 lat. Po prawie trzech dekadach rozstali się w tajemniczych okolicznościach. Do teraz nie wiadomo, co było przyczyną rozpadu ich związku.

Elżbieta Zapendowska i Andrzej Kruk rozstali się

Kilka lat temu media obiegła wiadomość, że para kupiła dom pod Warszawą. Wszystko wydawało się być w porządku. Niedługo potem jednak w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu pary. Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną. Zapendowska chroni swoje życie prywatne i rzadko udziela wywiadów na ten temat.

Dziwię się tylko trochę, że ludzie tak kompletnie różni, jak my, tak się ze sobą trzymają. Z moim mężem też mogliśmy przetrwać, ale byliśmy na to zbyt durni. Przyjaźniliśmy się potem do końca jego życia i to bardzo. A ja żałowałam, że w młodości byłam taka zacietrzewiona - wyznała Zapendowska w rozmowie z "Vivą".

Jest niesłychanie cierpliwy i znosi mój despotyzm. Ogląda w telewizji to, co ja, prawie się na ten temat nie kłócimy. To ja jestem kierowniczką pilota, a on to akceptuje. Uważam, że mam dużo szczęścia, że tak się wszystko potoczyło.