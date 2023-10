Elżbieta Zapendowska w swoim stylu MIAŻDŻY... Sanah! "Bardzo BANALNA"

Jeszcze parę lat temu chyba mało kto spodziewał się, że radiowy przebój "Szampan", otworzy Sanah drzwi do kariery, o jakiej marzy większość polskich wokalistek. Dziś 26-latka bije rekordy odtworzeń na Spotify i zapisuje się na kartach historii, między innymi jako pierwsza Polka, która wyprzedała Stadion Narodowy w Warszawie.

Elżbieta Zapendowska ostro o Sanah

Nie wszyscy są jednak tak samo zachwyceni wokalistką. Do grona jej fanów zdecydowanie nie należy Elżbieta Zapendowska . Ostatnio w rozmowie ze "Światem gwiazd" przyznała, że nie spodobał jej się album, na którym Sanah śpiewała teksty polskich poetów.

Nie jestem zachwycona tą artystką. Szczególnie po tym, jak połączyła Słowackiego, Norwida i kogoś tam jeszcze ze swoją muzyką, która mi się wydaje bardzo banalna. Nie wolno robić takich połączeń. Ja zawsze mówię szczerze, co myślę - zaczęła.

Nie wszyscy lubią poezję Sanah

Nie wszyscy ze środowiska poetyckiego są tego samego zdania. W końcu Sanah co jakiś czas zbiera też laury i podziękowania za to, że przemyca w swoich piosenkach twórczość znanych literatów. Dzięki temu trafia ona do młodzieży, dla której wiersze nie są oczywistym wyborem.