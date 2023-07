Emerytura Ryszarda Terleckiego. Ile miesięcznie przelewa mu ZUS? Nie może narzekać...

Temat emerytur, a dokładniej ich wysokości, nie przestaje budzić w polskim społeczeństwie skrajnych emocji. Nie od dziś sporo mówi się o artystach, którzy często żalą się na kwoty, jakie co miesiąc przelewa im ZUS. Inaczej sytuacja ta wygląda w przypadku polityków. Oni raczej narzekać nie mogą...

Ostatnio przypominaliśmy, że Jarosław Kaczyński w 2022 roku otrzymał w ramach emerytury 96 tysięcy złotych. Daje to 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie (około 6,6 tysiąca złotych netto). Wiele zmieniło się jednak po niedawnej waloryzacji. Po niej Kaczyński ma otrzymywać już ponad 7,5 tysiąca złotych netto A jak to wygląda, jeśli chodzi o innego polityka PiS, Ryszarda Terleckiego? Według informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Terlecki w 2022 roku otrzymał od ZUS 91 630,98 złotych brutto. Po przeliczeniu daje to około 7,6 tysiąca złotych brutto miesięcznie.